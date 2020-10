Can Yaman: le scene migliori dell’amatissima soap ‘Daydreamer’ (Di martedì 6 ottobre 2020) Continua il successo di Can Yaman con “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”). Ecco le scene migliori nel video che abbiamo postato alla fine dell’articolo: romanticismo a go go tra Can e Sanem, interpretata naturalmente da Demet Ozdemir! Can Yaman: dal primo bacio “al buio” alla gioia con le tre figlie Il video inizia con il momento “clou” della prima puntata, che abbiamo visto il 10 giugno scorso: il primo bacio “al buio” e senza conoscersi tra i due protagonisti! Ricordiamo che si trovavano al galà della “Fikri Harika”, l’agenzia pubblicitaria che Can sta gestendo al posto del padre Aziz, in crociera per curare un disturbo polmonare. Nella seconda immagine, vediamo quando Can ha chiesto a Sanem di presentarsi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 ottobre 2020) Continua il successo di Cancon “Daydreamer – Le Ali del Sogno” (“Erkenci Kus”). Ecco lenel video che abbiamo postato alla fine dell’articolo: romanticismo a go go tra Can e Sanem, interpretata naturalmente da Demet Ozdemir! Can: dal primo bacio “al buio” alla gioia con le tre figlie Il video inizia con il momento “clou” della prima puntata, che abbiamo visto il 10 giugno scorso: il primo bacio “al buio” e senza conoscersi tra i due protagonisti! Ricordiamo che si trovavano al galà della “Fikri Harika”, l’agenzia pubblicitaria che Can sta gestendo al posto del padre Aziz, in crociera per curare un disturbo polmonare. Nella seconda immagine, vediamo quando Can ha chiesto a Sanem di presentarsi, ...

