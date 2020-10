Bonus mensile alle donne che decidono di non abortire | è polemica

Leggi su meteoweek

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il consiglio comunale di Iseo, in provincia di Brescia, ha votato una mozione che prevede undi 160 euro al mese per leche hanno deciso di non. Scatta la, e c’è chi insorge: “Così andiamo indietro di 50 anni” Una mozione a “sostegno della vita nascente”, ovvero un(che … L'articolochedi non: èproviene da www.meteoweek.com.