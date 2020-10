Bonus acquisti con carta di credito: quanto è necessario spendere per averlo? (Di martedì 6 ottobre 2020) Annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il cashback, o anche Bonus acquisti o Bonus carta di credito, è molto atteso dai cittadini che iniziano a chiedersi quali sono i vincoli ed i limiti della misura. Bonus acquisti e spesa Si tratta di un rimborso del 10% di quanto viene speso per acquisti effettuati con carta di credito, bancomat e app, ma attenzione c’è un limite per il rimborso. Il massimo di spesa su cui sarà riconosciuto il rimborso del 10% e 3000 euro. Ma ci sono anche limiti minimi di spesa per poterlo ottenere? Cerchiamo di capire come funzionerà questo Bonus, visto che dovrebbe entrare in vigore dal 1 ... Leggi su pensioniefisco (Di martedì 6 ottobre 2020) Annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il cashback, o anchedi, è molto atteso dai cittadini che iniziano a chiedersi quali sono i vincoli ed i limiti della misura.e spesa Si tratta di un rimborso del 10% diviene speso pereffettuati condi, bancomat e app, ma attenzione c’è un limite per il rimborso. Il massimo di spesa su cui sarà riconosciuto il rimborso del 10% e 3000 euro. Ma ci sono anche limiti minimi di spesa per poterlo ottenere? Cerchiamo di capire come funzionerà questo, visto che dovrebbe entrare in vigore dal 1 ...

