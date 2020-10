Bentornato Nacho! Pussetto ritorna in bianconero

Leggi su udine20

(Di martedì 6 ottobre 2020) Grande ritorno in casa bianconera.Ignacioè nuovamente un calciatore dell’Udinese. L’attaccante argentino arriva dal Watford Fc con la formula del prestito fino al 30 giugno 2021. “Siamo felicissimi di riabbracciare un calciatore che per l’Udinese è come un figlio – commenta il Responsabile dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino – Del suo ritorno saranno certamente contentissimi anche i i tifosi”nasce a Canada Rosquin, Argentina il 21/12/1995. Le prime esperienze nel calcio professionistico le matura all’Atletico Rafaela con cui debutta in prima squadra a 17 anni nella gara di coppa argentina contro il San Lorenzo. Resta all’Atletico fino al 2016, collezionando 49 presenze tra campionato e coppa nazionale con 4 gol.Nel 2016/2017 si ...