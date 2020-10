Baldur's Gate 3 entra oggi in Early Access (Di martedì 6 ottobre 2020) Larian Studios ha oggi annunciato che il suo Baldur's Gate 3 è entrato ufficialmente in fase Early Access.Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco (in Early Access) conterrà uno dei 3 atti previsti per il gioco finale e presenterà circa 25 ore di contenuti. Ovviamente questa versione non conterrà tutte le funzioni previste per il gioco completo, Larian infatti ha consigliato ai giocatori di puntare direttamente al gioco completo:"Se cercate un'esperienza di gioco pulita vi sconsigliamo di comprare Baldur's Gate 3 in versione Early Access."Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020) Larian Studios haannunciato che il suo's3 èto ufficialmente in fase.Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, il gioco (in) conterrà uno dei 3 atti previsti per il gioco finale e presenterà circa 25 ore di contenuti. Ovviamente questa versione non conterrà tutte le funzioni previste per il gioco completo, Larian infatti ha consigliato ai giocatori di puntare direttamente al gioco completo:"Se cercate un'esperienza di gioco pulita vi sconsigliamo di comprare's3 in versione."Leggi altro...

