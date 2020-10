App Immuni | come funzionano le notifiche di esposizione al Covid-19

(Di martedì 6 ottobre 2020) Coronavirus,ledial-19 dell’app, strumento fondamentale nella lotta all’epidemia. Dopo il flop dei primi mesi, l’Appha fatto registrare negli ultimi giorni un boom di download figlio della paura della seconda ondata. Sembra opportuno allora fare un piccolo ripasso sul funzionamento dell’App concentrandoci sulla funzione principale: ledial-19. In caso di possibile contatto con un soggetto risultato positivo al coronavirus l’Appmanda un messaggio che compare sullo schermo del nostro dispositivo. La notifica parla dia ...

RiccardoLuna : Sabato verso l'ora di pranzo la app Immuni mi ha avvisato: è comparsa una macchia rossa che occupava la parte alta… - lauraboldrini : La prima necessità è tutelare la salute. Ha ragione il ministro Speranza, ora concentriamoci a garantire il diritto… - Palazzo_Chigi : #Immuni offre un valido contributo al contrasto del Covid-19: gratuita, totalmente anonima, aiuta a spezzare la cat… - IlCastiga : RT @francescatotolo: 'Ringrazio i media italiani che stanno sostenendo l'app #Immuni' il ministro @robersperanza in Parlamento riferisce su… - ricpuglisi : RT @CIaudiaGiulia: ??A scanso di equivoci La mia posizione su #Immuni* è chiara: va usata Abbiamo scongiurato i rischio, sorveglianza VS de… -

Succede che un giorno (giovedì) ti arrivi una notifica sul telefono dall'app Immuni. È un messaggio urgente, scritto in rosso, lo apri: «Sei stato a contatto con una persona positiva al Covid. Chiama ...Il ministro Speranza cosa ha detto in merito alla seconda ondata Covid, nuovo Dpcm no a chiusure coprifuoco, sì mascherine contagi novità, news e Immuni app ...