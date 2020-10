Alba Parietti Instagram, nuovo sfogo sul figlio Francesco Oppini: «Non si toccano i sentimenti» (Di martedì 6 ottobre 2020) Alba Parietti in queste ultime settimane ha fatto capire, senza neppure troppi giri di parole, di soffrire di una sindrome comune a molte: quella della mamma chioccia. La showgirl e opinionista tv è tornata ad intervenire sul corteggiamento serrato che Dayane Mello sta facendo nella Casa del Grande Fratello Vip al figlio Francesco Oppini, sentimentalmente legato da anni a Cristina Tomasini, che a quanto pare è molto amata dalla suocera Alba. Nonostante la giovane abbia manifestato sui suoi social la forza del loro amore e la fiducia nei confronti del compagno, la Parietti si è sentita di intervenire ancora su Instagram. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci, la lettera di Briatore: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020)in queste ultime settimane ha fatto capire, senza neppure troppi giri di parole, di soffrire di una sindrome comune a molte: quella della mamma chioccia. La showgirl e opinionista tv è tornata ad intervenire sul corteggiamento serrato che Dayane Mello sta facendo nella Casa del Grande Fratello Vip al, sentimentalmente legato da anni a Cristina Tomasini, che a quanto pare è molto amata dalla suocera. Nonostante la giovane abbia manifestato sui suoi social la forza del loro amore e la fiducia nei confronti del compagno, lasi è sentita di intervenire ancora su. leggi anche l’articolo —> Elisabetta Gregoraci, la lettera di Briatore: ...

