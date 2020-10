Airbnb rispolvera il debutto in Borsa con una valutazione di 30 miliardi

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Photo by Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Il colosso degli affitti brevivuole cavalcare l’inaspettata ripresa del mercato dopo il crollo delle prenotazioni dovute ai mesi di lockdown per l’emergenza Covid-19 e accelera i piani per la sua quotazione inentro il 2020. Secondo quanto riportato da Reuters, l’azienda punta a raccogliere oltre 3di dollari nella sua offerta pubblica iniziale (Ipo), programmata – e più volte rimandata – negli ultimi anni. Si tratta certamente di uno dei debutti più attesi a Wall Street, e nonostante i diversi rinvii e le oscillazioni sulla possibiledi mercato potrebbe anche essere tra le quotazioni più grandi di quest’anno, con stime intorno ai 30...