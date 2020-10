Aerospazio | vicesindaco di Napoli | “In Campania rappresenta settore trainante”

Leggi su dire

(Di martedì 6 ottobre 2020) NAPOLI – "L'aerospazio in Campania e nel Mezzogiorno rappresenta e ha rappresentato fino ad ora un elemento trainante in termini di occupazione, ricerca e innovazione". Cosi' alla Dire il vicesindaco di Napoli, Enrico Panini, a margine dell'evento, all'Hotel Ramada di Napoli, "Emergenza Aerospazio: prospettive e ricadute per il Mezzogiorno". "Gli effetti del lockdown e di politiche sbagliate che hanno concentrato i centri direzionali e alcune produzioni esclusivamente al Nord – evidenzia – oggi stanno mettendo in crisi profondamente questo settore. Dema è una delle situazioni più evidenti, abbiamo però un tessuto in grande difficoltà. Come amministrazione comunale siamo interessati a fare da interfaccia tra le forze sindacali e le istituzioni perché ci interessa non solo che l'aerospazio tenga nella nostra regione, ma che non si disperdano l'occupazione e quel rapporto con la ricerca e l'innovazione fondamentale – conclude Panini – per competere nel panorama mondiale".