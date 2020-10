Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 5 OTTOBREORE 20:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA LEGGERI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI DI MARCIA; CODE SULLA TUSCOLANA TRA VERMICINO E VIA DI SALE’ NELLE DUE DIREZIONI; SULLA CASILINA SI RALLENTA ANCORA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA ANAGNINA ALL’ALTEZZA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA MOLA CAVONA. INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’ORDINANZA DIRAMATA DALLACHE OBBLIGA AD INDOSSARE LA MASCHERINA NEI LUOGHI ...