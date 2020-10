UFFICIALE – Andrea Errico è un nuovo calciatore dell’Avellino

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il discorso era aperto da tempo con il Frosinone – ha dichiarato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – abbiamo aspettato le valutazioni della società laziale che inizialmente voleva tenerlo in serie B. Appena è capitata l’occasione di portarlo in biancoverde, però, ne abbiamo subito approfittato. Si tratta di un centrocampista che può tornarci utile in più ruoli apportando indubbie qualità tecniche alla nostra mediana”. Con queste parole l’Avellino annuncia l’ingaggio diin prestito dal Frosinone. Nato a Roma il 1 gennaio 1999, il giovane centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Frosinone. Ha esordito tra i professionisti nella scorsa stagione, nel campionato di serie C, con la Viterbese. ...

repubblica : Ungheria, Twitter sospende l'account ufficiale del governo Orbán [di ANDREA TARQUINI] [aggiornamento delle 13:00] - NewsTuttoC : UFFICIALE - Andrea Errico firma con l'Avellino - Stevegerr1 : @andrea_pecchia È ufficiale - Stevegerr1 : @andrea_pecchia È fatta ? È ufficiale ? Peccato per ElSha ....ora mi sembra manchi un esterno alto nella rosa - Andrea__Pazzini : RT @juventusfc: ?? UFFICIALE | @federicochiesa è Bianconero! ?? #WelcomeChiesa #LiveAhead -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Andrea

Poi Pistocchi ha aggiunto: "Spostarla non era complicato, ma in Italia la Governance è spesso latitante. Meret e Di Lorenzo non vanno in nazionale e poi si dice che Juve-Napoli si può giocare: è una c ...Dopo la Fiorentina, anche la Juventus ha ufficializzato l'arrivo in bianconero di Federico Chiesa, specificando i dettagli economici dell'operazione. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver rag ...