Stop alla moratoria delle cartelle, ma la partenza sarà graduale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente da fare. Non ci sarà un’ulteriore proroga della moratoria delle cartelle e dopo il 15 ottobre l’erario tornerà a battere cassa con i contribuenti che devono fare i conti con ‘pendenze’ fiscali o multe non versate.Ma non ci sarà nessuna ondata di cartelle, il recupero sarà graduale, parola di ministro. “Non faccio promesse perché sarei un imbonitore - ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualteri rispondendo ad una domanda sulla moratoria - Per il pagamento delle tasse abbiamo previsto meccanismi di rateazione forti. Ma in questo caso si parla di imposte dovute ad accertamenti degli anni passati. In ogni caso abbiamo detto all’Agenzia delle entrate che bisogna ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Niente da fare. Non ci sarà un’ulteriore proroga dellae dopo il 15 ottobre l’erario tornerà a battere cassa con i contribuenti che devono fare i conti con ‘pendenze’ fiscali o multe non versate.Ma non ci sarà nessuna ondata di, il recupero sarà, parola di ministro. “Non faccio promesse perché sarei un imbonitore - ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualteri rispondendo ad una domanda sulla- Per il pagamentotasse abbiamo previsto meccanismi di rateazione forti. Ma in questo caso si parla di imposte dovute ad accertamenti degli anni passati. In ogni caso abbiamo detto all’Agenziaentrate che bisogna ...

