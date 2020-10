Specie aliene, coralli sbiancati: effetto 'mare caldo' nell'Area marina protetta di Plemmirio (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Dai primi monitoraggi appena eseguiti nell'Area marina protetta del Plemmirio (Siracusa) per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici, si riscontrano a metà settembre temperature medie intorno ai 25 gradi centigradi fino a 25 metri di profondità, senza scendere sotto i 20 gradi fino a 40 metri, e un ambiente ricco di Specie termofile, ovvero caratteristiche di ambienti più caldi. Ad eseguire i monitoraggi, il personale della Amp insieme ai ricercatori del Distav dell'Università di Genova, nell'ambito del progetto "mare caldo" di Greenpeace. Sebbene meno evidenti rispetto ad altre aree già studiate nell'ambito del progetto “mare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Dai primi monitoraggi appena eseguitidel(Siracusa) per valutare gli impatti dei cambiamenti climatici, si riscontrano a metà settembre temperature medie intorno ai 25 gradi centigradi fino a 25 metri di profondità, senza scendere sotto i 20 gradi fino a 40 metri, e un ambiente ricco ditermofile, ovvero caratteristiche di ambienti più caldi. Ad eseguire i monitoraggi, il personale della Amp insieme ai ricercatori del Distav dell'Università di Genova,'ambito del progetto "" di Greenpeace. Sebbene meno evidenti rispetto ad altre aree già studiate'ambito del progetto “...

Specie aliene, coralli sbiancati: effetto 'mare caldo' nell'Area marina protetta di Plemmirio

Preoccupa l'ampia presenza dell'alga verde Caulerpa cylindracea, specie aliena di origini australiane, che qui è arrivata a ricoprire quasi totalmente i fondali dai 20 ai 40 metri, e del vermocane, un ...

