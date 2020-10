"Siete solo dei pagliacci". Lo zio di Kate si scaglia contro Meghan Markle - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Carlo Lanna Sulla Megxit si sfoga il fratello di Kate Middleton, il quale si lascia andare a dichiarazioni al veleno su Meghan Markle e il Principe Harry Tempi duri per la corona inglese. La famiglia reale non solo deve fare i conti con una disarmante crisi economica e sociale scaturita dalla diffusione del virus, ma deve ancora fronteggiare i malumori interni a causa dell’uscita di scena di Meghan Markle e del Principe Harry. Sono trascorsi mesi da quell’annuncio senza precedenti, da quella fatidica data di inizio gennaio in cui è stata annunciata la famigerata Megxit e, a distanza di quasi un anno, le polemiche non si sono placate. Ancora oggi, però, c’è chi non riesce proprio a digerire la scelta degli ex Duchi del Sussex. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Carlo Lanna Sulla Megxit si sfoga il fratello diMiddleton, il quale si lascia andare a dichiarazioni al veleno sue il Principe Harry Tempi duri per la corona inglese. La famiglia reale nondeve fare i conti con una disarmante crisi economica e sociale scaturita dalla diffusione del virus, ma deve ancora fronteggiare i malumori interni a causa dell’uscita di scena die del Principe Harry. Sono trascorsi mesi da quell’annuncio senza precedenti, da quella fatidica data di inizio gennaio in cui è stata annunciata la famigerata Megxit e, a distanza di quasi un anno, le polemiche non si sono placate. Ancora oggi, però, c’è chi non riesce proprio a digerire la scelta degli ex Duchi del Sussex. ...

