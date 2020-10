Serra di marijuana in casa | arrestato 27enne dal ‘pollice verde’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hannoundel posto, dal “pollice verde”. I fatti Al termine di un servizio di osservazione messo in atto dai Carabinieri nei pressi dell’appartamento del, insospettiti da un forte odore dihanno deciso di far scattare un blitz. Il giovane è stato bloccato dai militari mentre usciva dalla sua abitazione e trovato in possesso di 90 g di. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno scoperto una vera e propriacon al suo interno 6 piante di, rigogliose e alte circa 2 metri, e tutto il necessario per coltivare e ...