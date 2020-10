Scuola inaugurata dalla Azzolina un mese fa. Si è già allagata (Video) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 set – “Visitare una nuova Scuola è sempre una grande gioia, a maggior ragione oggi, perché consegnare una nuova Scuola significa consegnare un pezzo di futuro ai nostri ragazzi, e in questo caso si tratta di un pezzo importante”. Con queste entusiastiche parole il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, inaugurò il 5 settembre scorso la Scuola comunale “Edmondo De Amicis” di Fiano Romano. Non un edificio nuovo di zecca, ma appositamente restaurato dal Comune laziale con un esborso di 2 milioni e 250mila euro, cospicua cifra in gran parte messa a disposizione direttamente proprio dall’ente locale. Un’opera importante insomma, a lungo attesa dalla cittadinanza che necessitava di una riapertura in tutta sicurezza soprattutto in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 set – “Visitare una nuovaè sempre una grande gioia, a maggior ragione oggi, perché consegnare una nuovasignifica consegnare un pezzo di futuro ai nostri ragazzi, e in questo caso si tratta di un pezzo importante”. Con queste entusiastiche parole il ministro dell’Istruzione, Lucia, inaugurò il 5 settembre scorso lacomunale “Edmondo De Amicis” di Fiano Romano. Non un edificio nuovo di zecca, ma appositamente restaurato dal Comune laziale con un esborso di 2 milioni e 250mila euro, cospicua cifra in gran parte messa a disposizione direttamente proprio dall’ente locale. Un’opera importante insomma, a lungo attesacittadinanza che necessitava di una riapertura in tutta sicurezza soprattutto in ...

Advertising

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Per la ristrutturazione dell'edificio sono stati spesi 2 milioni e 250mila euro. Eppure... - IlPrimatoN : Per la ristrutturazione dell'edificio sono stati spesi 2 milioni e 250mila euro. Eppure... - xdanvrsrule : RT @Iperbole_: A Bologna inaugurata la nuova scuola provvisoria in Fiera (caso unico in Italia) per 1600 studenti e studentesse. E sono s… - AGR_web : Fiano Romano, si allaga scuola appena inaugurata, centinaia di bambini a casa 'Incredibile e inaccettabile l'allaga… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola inaugurata Scuola inaugurata dalla Azzolina un mese fa. Si è già allagata (Video) Il Primato Nazionale Contigliano, inaugurato il nuovo refettorio dell’Istituto Malfatti. Donate per gli studenti 600 mascherine

Si è svolta ieri mattina, 4 ottobre 2020, presso l’Istituto comprensivo di Contigliano “Antonio Malfatti”, l’inaugurazione del nuovo refettorio del Polo Scolastico. Alla presenza del sindaco di Contig ...

Inaugurati due nuovi mezzi della Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli

Si tratta di un'ambulanza 4x4 per le emergenze, dotata di attrezzature all'avanguardia per il soccorso e di un sanificatore di serie per la sicurezza anti-Covid e di un furgone che al momento viene ut ...

Si è svolta ieri mattina, 4 ottobre 2020, presso l’Istituto comprensivo di Contigliano “Antonio Malfatti”, l’inaugurazione del nuovo refettorio del Polo Scolastico. Alla presenza del sindaco di Contig ...Si tratta di un'ambulanza 4x4 per le emergenze, dotata di attrezzature all'avanguardia per il soccorso e di un sanificatore di serie per la sicurezza anti-Covid e di un furgone che al momento viene ut ...