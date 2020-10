L’ombrello con il magnete per lo smartphone (Di lunedì 5 ottobre 2020) Foto: Sumaho Kasa – HozzyLanciato in una campagna di crowdfunding su Makuake, si chiama Sumaho Kasa ed è un ombrello che agevola l’utilizzo dello smartphone mentre ci proteggiamo da un’acquazzone. A renderlo differente dai modelli tradizionali è il suo manico che, sebbene abbia una forma piuttosto comune, alla sua estremità monta un magnete che ci permette di agganciare lo smartphone – tramite l’adattatore fornito in dotazione – e regolarne l’inclinazione in varie direzioni, quindi di utilizzarlo in maniera più comoda e sicura consentendoci di avere una mano libera per svolgere altre attività. Ovviamente, in assenza di pioggia può essere utilizzato anche come un normale selfie stick e se non bastasse, la particolare struttura dei raggi consente ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) Foto: Sumaho Kasa – HozzyLanciato in una campagna di crowdfunding su Makuake, si chiama Sumaho Kasa ed è un ombrello che agevola l’utilizzo dellomentre ci proteggiamo da un’acquazzone. A renderlo differente dai modelli tradizionali è il suo manico che, sebbene abbia una forma piuttosto comune, alla sua estremità monta unche ci permette di agganciare lo– tramite l’adattatore fornito in dotazione – e regolarne l’inclinazione in varie direzioni, quindi di utilizzarlo in maniera più comoda e sicura consentendoci di avere una mano libera per svolgere altre attività. Ovviamente, in assenza di pioggia può essere utilizzato anche come un normale selfie stick e se non bastasse, la particolare struttura dei raggi consente ...

