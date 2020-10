La commessa di 21 anni morta dopo essere stata travolta dagli scaffali del supermercato (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tragedia immane in un supermercato brasiliano di Sao Luis, in Brasile. Una dipendente di 21 anni, Elane de Oliveira Rodrigues, che lavorava al supermercato Mateus Atacarejo Mix è morta il 2 ottobre ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tragedia immane in unbrasiliano di Sao Luis, in Brasile. Una dipendente di 21, Elane de Oliveira Rodrigues, che lavorava alMateus Atacarejo Mix èil 2 ottobre ...

RGallonelli : RT @beautifiromanov: Ci riprovo ogni tot. CERCO LAVORO Un rt sarebbe gradito, per favore! Aiuterebbe! Ho 27 anni, diploma di tecnico dei se… - CrawlThrouDark : RT @beautifiromanov: Ci riprovo ogni tot. CERCO LAVORO Un rt sarebbe gradito, per favore! Aiuterebbe! Ho 27 anni, diploma di tecnico dei se… - anxiousaf3 : RT @beautifiromanov: Ci riprovo ogni tot. CERCO LAVORO Un rt sarebbe gradito, per favore! Aiuterebbe! Ho 27 anni, diploma di tecnico dei se… - perfectlywrngx : RT @beautifiromanov: Ci riprovo ogni tot. CERCO LAVORO Un rt sarebbe gradito, per favore! Aiuterebbe! Ho 27 anni, diploma di tecnico dei se… - rickysamp69 : RT @beautifiromanov: Ci riprovo ogni tot. CERCO LAVORO Un rt sarebbe gradito, per favore! Aiuterebbe! Ho 27 anni, diploma di tecnico dei se… -

Ultime Notizie dalla rete : commessa anni Cinque scaffali pieni di merce crollano in un supermercato e travolgono 9 persone: muore commessa di 21 anni… Il Fatto Quotidiano La commessa di 21 anni morta dopo essere stata travolta dagli scaffali del supermercato

I ripiani sono collassati sulla giovane e sui clienti a San Luis, in Brasile. I video pubblicati sui social mostrano le strutture metalliche che cadono in una sorta di effetto domino ...

Incidente al supermercato | commessa schiacciata da scaffali crollati

Una tragedia a seguito di un incidente al supermercato, avvenuto nel nord del Brasile, ha portato alla morte di una sfortunata ragazza. Il drammatico incidente al supermercato è stato anche ripreso da ...

I ripiani sono collassati sulla giovane e sui clienti a San Luis, in Brasile. I video pubblicati sui social mostrano le strutture metalliche che cadono in una sorta di effetto domino ...Una tragedia a seguito di un incidente al supermercato, avvenuto nel nord del Brasile, ha portato alla morte di una sfortunata ragazza. Il drammatico incidente al supermercato è stato anche ripreso da ...