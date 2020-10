Kenzo non ce l’ha fatta: morto per Covid lo stilista giapponese (Di lunedì 5 ottobre 2020) Addio a Kenzo Takada, lo stilista giapponese icona del Flower Power. L’uomo è deceduto all’età di 81 anni presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine. Aveva il Coronavirus Non ce l’ha fatta Kenzo Takada, lo stilista giapponese, tra i primi a trasferirsi a Parigi e impiantare lì una carriera brillante, lunga una vita. Ad annunciare il decesso per Covid, un portavoce di Kenzo, venuto a mancare all’età di 81 anni. Si è spento ieri, domenica 4 ottobre 2020, presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, Kenzo, icona mondiale del Flower Power. La storia della moda riconosce in Takada il primo esponente giapponese ad aver trasportato ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Addio aTakada, loicona del Flower Power. L’uomo è deceduto all’età di 81 anni presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine. Aveva il Coronavirus Non ce l’haTakada, lo, tra i primi a trasferirsi a Parigi e impiantare lì una carriera brillante, lunga una vita. Ad annunciare il decesso per, un portavoce di, venuto a mancare all’età di 81 anni. Si è spento ieri, domenica 4 ottobre 2020, presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine,, icona mondiale del Flower Power. La storia della moda riconosce in Takada il primo esponentead aver trasportato ...

