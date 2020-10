Juventus-Napoli, Preziosi: “Brutto precedente: ora ogni club può interpellare l’Asl” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche Enrico Preziosi, presidente del Genoa, si esposto sui fatti occorsi ieri tra Juventus e Napoli: “Questo è un brutto precedente perché si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute delle ordinanze locali che hanno bypassato il protocollo creando un grosso caos – ha affermato il patron del Grifone a Radio Capital – Ciò vuol dire che qualsiasi società che interpella la Asl locale dicendo ‘ho un positivo, cosa faccio?’ e le Asl magari ti diranno di non fare la trasferta. Quindi mettendo a rischio il campionato”. Poi il presidente del Genoa ha proseguito: “Noi non abbiamo contattato la Asl perché avevamo Perin e un altro giocatore. Due soli e il ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche Enrico, presidente del Genoa, si esposto sui fatti occorsi ieri tra: “Questo è un bruttoperché si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società doveva attenersi e invece sono intervenute delle ordinanze locali che hanno bypassato il protocollo creando un grosso caos – ha affermato il patron del Grifone a Radio Capital – Ciò vuol dire che qualsiasi società che interpella la Asl locale dicendo ‘ho un positivo, cosa faccio?’ e le Asl magari ti diranno di non fare la trasferta. Quindi mettendo a rischio il campionato”. Poi il presidente del Genoa ha proseguito: “Noi non abbiamo contattato la Asl perché avevamo Perin e un altro giocatore. Due soli e il ...

