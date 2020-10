Io prima di te 5 curiosità sul film | Sam Claflin in difficoltà “è stato assurdo | c’è stato un incidente imbarazzante sul set”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 5 ottobre 2020) “Me before you” o “Iodi te” è una pellicola di enorme successo del 2016. Protagonisti indiscussi: Samed Emilia Clarke. Due volti che non solo hanno rappresentato al meglio i personaggi di carta di Jojo Moyes, ma che hanno anche saputo conquistare completamente il pubblico cinematografico. Non è una semplice storia d’amore, o quanto meno non un amore inteso come sentimento limitato ai sogni di coppia. Un amore diverso, quello che spinge una persona a perdere l’altro senza ostilità, accompagnandolo verso l’uscita. Lui quadriplegico, lei cameriera. Lou viene assunta dalla madre di Will per tenergli compagnia; solo più tardi scoprirà di doverlo persuadere dall’idea di togliersi la vita. Un racconto intenso, il cui finale non può che lasciare il pubblico ...