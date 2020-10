In Piemonte si contano i danni, chiesto lo stato di emergenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - A due giorni dalla pesante ondata di maltempo che ha investito gran parte del Piemonte si cerca di fare una prima stima dei danni, e si è impegnati a raggiungere abitazioni e frazioni ancora senza elettricità o acqua. Si lavora, inoltre, incessantemente per ripristinare un minimo di viabilità nelle zone, dove frane, allagamenti e cadute di tronchi rendono ancora impossibile la circolazione. Ieri il presidente della Regione, Alberto Cirio ha visitato alcune aree alluvionate della provincia di Cuneo e ha annunciato che "martedì porterà al ministro dell'Interno una prima stima complessiva dei danni" dichiarando di "confidare che il Consiglio dei ministri riconosca lo stato di emergenza già oggi con lo stanziamento economico e la procedura semplificata per ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - A due giorni dalla pesante ondata di maltempo che ha investito gran parte delsi cerca di fare una prima stima dei, e si è impegnati a raggiungere abitazioni e frazioni ancora senza elettricità o acqua. Si lavora, inoltre, incessantemente per ripristinare un minimo di viabilità nelle zone, dove frane, allagamenti e cadute di tronchi rendono ancora impossibile la circolazione. Ieri il presidente della Regione, Alberto Cirio ha visitato alcune aree alluvionate della provincia di Cuneo e ha annunciato che "martedì porterà al ministro dell'Interno una prima stima complessiva dei" dichiarando di "confidare che il Consiglio dei ministri riconosca lodigià oggi con lo stanziamento economico e la procedura semplificata per ...

Agenzia_Italia : In Piemonte si contano i danni, chiesto lo stato di emergenza - infoitinterno : Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po - cilento_news24 : Il Sole24h - Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po… - ippolitipaolo74 : RT @sole24ore: Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po - RobRe62 : RT @sole24ore:Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Piemonte contano Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po Il Sole 24 ORE ALLUVIONE STORICA, video mostra la furia terrificante di un fiume in piena

Le regioni del Nord-Ovest sono alle prese con la conta del danni, per via di un’alluvione che ... Scenario di guerra a Limone Piemonte, il paese distrutto Nell’arco di 24 ore le precipitazioni hanno ...

Maltempo, in Liguria sesto cadavere in mare. Il Piemonte conta i danni

Anche il Piemonte chiede lo stato di emergenza. "La situazione è estremamente grave, oltre alla provincia di Cuneo ci sono quelle di Biella, Vercelli, Novara e Vco, per cui l'aiuto del governo è ...

Le regioni del Nord-Ovest sono alle prese con la conta del danni, per via di un’alluvione che ... Scenario di guerra a Limone Piemonte, il paese distrutto Nell’arco di 24 ore le precipitazioni hanno ...Anche il Piemonte chiede lo stato di emergenza. "La situazione è estremamente grave, oltre alla provincia di Cuneo ci sono quelle di Biella, Vercelli, Novara e Vco, per cui l'aiuto del governo è ...