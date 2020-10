Grande Fratello VIP: Julian Condor scrive una fortissima lettera alla sua Adua Del Vesco (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ragazzo era già entrato nella casa del Grande Fratello VIP per Adua Del Vesco ma questa volta non ha potuto. Julian Condor per lo ha fatto attraverso i social anche per rispondere alle gravissime accuse e insulti ricevuti dalla sua compagna. Ecco cosa ha scritto. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guardano. Sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il ragazzo era già entrato nella casa delVIP perDelma questa volta non ha potuto.per lo ha fatto attraverso i social anche per rispondere alle gravissime accuse e insulti ricevuti dsua compagna. Ecco cosa ha scritto. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guardano. Sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far ...

