Giuseppe Conte: "Non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown" (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. È chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto”.Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle anticipazioni dell’intervista a Monica Maggioni, in onda nella versione integrale stasera su Rai1 a “Settestorie”.“Quindi quando io dico che non vedo all’orizzonte un nuovo lockdown lo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”, aggiunge. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. È chiaro che il contagio continua, ma posso dire che siamo fiduciosi di tenerlo sotto controllo perché abbiamo un sistema sanitario rafforzato e abbiamo elaborato un sistema di monitoraggio molto sofisticato che ci consentirà, laddove necessario, di intervenire in modo mirato e circoscritto”.Lo dice il premiernelle anticipazioni dell’intervista a Monica Maggioni, in onda nella versione integrale stasera su Rai1 a “Settestorie”.“Quindi quando io dico che nonall’unlo dico non con uno spirito di incauto ottimismo”, aggiunge.

