GF Vip 5, Massimiliano Morra: «Non c'è mai stata nessuna storia d'amore tra me e Adua. Non sono omosessuale». Lei si scusa per l'outing ma qualcosa non quadra (Di lunedì 5 ottobre 2020) Massimiliano Morra Alla fine l'hanno ammesso anche Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: la loro storia non è mai esistita. Dopo le dichiarazioni di ieri sera di Alberto Tarallo, nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, si è arrivati (almeno) ad una certezza condivisa: la finzione del rapporto che legava i due attori. "La storia tra me e Adua… non c'è mai stata nessuna storia d'amore tra me e lei. Non è stata veritiera ma non ho mai usato Adua, ha fatto parte della mia vita, ci siamo voluti bene a prescindere dalla storia che è inventata" ha affermato

