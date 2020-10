Focolaio di Baronissi | in quarantena classe del “De Caro” di Lancusi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Tra gli positivi rilevati ieri a, c’è anche un ragazzo che frequenta la2° sez. C della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “A. De Caro” di. Il ragazzo è tra i frequentatori della palestra “Tempio Shaolin” il cui istruttore, nella giornata di sabato, è risultato positivo. L’Asl, pertanto, ha disposto provvedimento sanitario di isolamento domiciliare per tutti i ragazzi che frequentano la stessa, fino ad esito di tampone di verifica, mentre l’istituto Comprensivo sarà regolarmente funzionante. Oggi saranno tempestivamente sanificate le aule e gli spazi interessati. Anche gli altri sette positivi sono tutti in buone condizioni di salute; si ...