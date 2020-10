Elisabetta Gregoraci | le rivelazioni dell’ex fidanzato Francesco Bettuzzi

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo gli insistenti gossip su un presunto tradimento didurante le nozze con Flavio Briatore, l’exdella showgirl,, ha deciso di rompere il silenzio con alcunesul loro passato insieme.: l’exa Live – Non è la d’Ursoha tradito Flavio Briatore durante il matrimonio? La domanda è delle più pungenti per il gossip, alimentata dalle dichiarazioni del paparazzo Maurizio Sorge a Pomeriggio Cinque. Secondo il fotografo, la showgirl avrebbe avviato una relazione con l’ex...

A parlare a "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5, è Francesco Bettuzzi ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci oggi discussa concorrente del Grande Fratello vip. Francesco fa rivelazioni e dice di ...Elisabetta Gregoraci non ci sta. E torna a sparare ad alzo zero contro Flavio Briatore. Dopo il primo sfogo della showgirl rinchiusa nella Casa del Grande Fratello Vip e dopo la risposta al veleno ...