Elettra Lamborghini in lutto: la sua morte l'ha sconvolta. Tantissime emozioni contrastanti per Elettra Lamborghini che, a pochi giorni dal matrimonio, riceve una tristissima notizia. La bella e giovane ereditiera, infatti, ha perso la sua amata Lolita du Ruet, il cavallo a cui era legatissima; l'animale sarebbe morto dopo un intervento effettuato in seguito ad una colica. Momenti difficili per la Lamborghini, che ha dedicato …

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Nozze Elettra Lamborghini: "Giorno indimenticabile, è stato tutto perfetto" IL GIORNO A pochi giorni dalla grande gioia delle nozze, Elettra Lamborghini distrutta dal dolore per la morte di...

Elettra Lambprghini a pochi giorni dalla grande gioia delle nozze è distrutta dal dolore. E’ a pezzi per la morte del suo adorato cavallo, Lolita. Non riesce a darsi pace. La cantante 26enne, in luna ...

Elettra Lamborghini: dopo il lutto del cavallo un altro dramma

Elettra Lamborghini: dopo il lutto del cavallo un altro dramma. Questi avrebbero dovuto essere giorni meravigliosi e di spensieratezza per Elettra, eppure così non è stato. A pochi giorni dal matrimon ...

