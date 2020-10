Coronavirus: calano i contagi ma anche i tamponi. Più casi in terapia intensiva (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cala il numero di nuovi contagi in Italia: oggi, lunedì 5 ottobre, sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi, oltre 32mila in meno di ieri. Il totale dei casi sale, dunque, a 327.586. Diminuiscono anche i decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che sfonda quota 36mila, per la precisione. 36.002. Secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale, scatta il “coprifuoco” per la movida. Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. E’ chiaro che il contagio continua, ma posso dire ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cala il numero di nuoviin Italia: oggi, lunedì 5 ottobre, sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241, oltre 32mila in meno di ieri. Il totale deisale, dunque, a 327.586. Diminuisconoi decessi, oggi 16 (ieri erano 18), per un totale che sfonda quota 36mila, per la precisione. 36.002. Secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale, scatta il “coprifuoco” per la movida. Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo. “Siamo in una situazione diversa da quella della fase iniziale, quella più acuta. E’ chiaro che ilo continua, ma posso dire ...

In calo, come ogni Lunedì, il numero di nuovi contagi in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute: sono 2.257 oggi contro i 2.578 di ieri, ma con 60.241 tamponi.

