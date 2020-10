Come fare 20 mila addominali in 30 minuti senza stancarti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Avere degli addominali d'acciaio senza doversi alzare dal divano è il sogno di tutti. Si tratta, ovviamente, di un’impresa impossibile perché essere in forma fisicamente significa muoversi. Tuttavia, esistono dei metodi che permettono di ottenere dei risultati migliori rispetto al tradizionale allenamento. Resta inteso che anche in questo caso è necessario schiodarsi dal divano. C'è un metodo diventato famoso negli Stati Uniti e che i nostri colleghi di GQ USA hanno potuto testare, in grado di farci fare 20.000 addominali in 30 minuti. Chi vuole sperimentarlo deve andare da un medico che nel suo studio abbia il macchinario giusto per renderlo possibile. Stiamo parlando di un trattamento che si chiama Emsculpting e consiste nel scolpire gli addominali ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Avere deglid'acciaiodoversi alzare dal divano è il sogno di tutti. Si tratta, ovviamente, di un’impresa impossibile perché essere in forma fisicamente significa muoversi. Tuttavia, esistono dei metodi che permettono di ottenere dei risultati migliori rispetto al tradizionale allenamento. Resta inteso che anche in questo caso è necessario schiodarsi dal divano. C'è un metodo diventato famoso negli Stati Uniti e che i nostri colleghi di GQ USA hanno potuto testare, in grado di farci20.000in 30. Chi vuole sperimentarlo deve andare da un medico che nel suo studio abbia il macchinario giusto per renderlo possibile. Stiamo parlando di un trattamento che si chiama Emsculpting e consiste nel scolpire gli...

Ultime Notizie dalla rete : Come fare Come fare per riconoscere una truffa su Airbnb Proiezioni di Borsa "I Quattro più Quattro? Il mio riscatto Morricone, un genio. Ma che rompiscatole"

Nora Orlandi racconta la sua carriera da autrice e corista tra Sanremo e Amici: "In Rai come violinista. Poi fondai il mio gruppo". Ha inciso dischi e colonne sonore. La lite con Mike Bongiorno: "Mina ...

Roma, concerti dal 5 all'11 ottobre: dallo swing degli Smoking Cats al Mediterraneo di Erodoto Project

LUNEDI’ 5 OTTOBRE Jazz/Al Village Celimontana torna lo swing del sestetto di Emanuele Urso Stasera nel parco romano del Celio ritorna lo swing del clarinettista e ...

