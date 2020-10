Caos Juve-Napoli, Ascierto, Bianchi e Botti del Pascale: “Irresponsabile atteggiamento Lega Calcio” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Da persone impegnate sul campo in questa pandemia, troviamo che l’atteggiamento della Lega Calcio rispetto alla partita Juve-Napoli sia irresponsabile“. Lo scrivono Attilio Bianchi, Gerardo Botti e Paolo Ascierto, rispettivamente direttore generale, direttore scientifico e oncologo dell’Istituto nazionale tumori Irccs “Fondazione G. Pascale” di Napoli. Per i tre esperti giocare la partita avrebbe “messo a rischio anche i giocatori della Juve” con il rischio di “attivare un altro focolaio“. “In questi mesi – scrivono – abbiamo costantemente invitato tutti alla prudenza ed al rispetto delle regole di sicurezza nell’intento di limitare la ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Da persone impegnate sul campo in questa pandemia, troviamo che l’dellaCalcio rispetto alla partitasia irresponsabile“. Lo scrivono Attilio, Gerardoe Paolo, rispettivamente direttore generale, direttore scientifico e oncologo dell’Istituto nazionale tumori Irccs “Fondazione G.” di. Per i tre esperti giocare la partita avrebbe “messo a rischio anche i giocatori della” con il rischio di “attivare un altro focolaio“. “In questi mesi – scrivono – abbiamo costantemente invitato tutti alla prudenza ed al rispetto delle regole di sicurezza nell’intento di limitare la ...

