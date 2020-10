Aerei e viaggi, cosa succederà nei prossimi mesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Che la pandemia abbia rivoluzionato molte dinamiche del trasporto aereo, non è più una novità. Lo è invece abbastanza il fatto che il coronavirus abbia riscritto le regole per risparmiare prenotando un volo low cost. Specie se a confermarlo è una figura di primo piano di uno dei vettori leader del settore: «In passato, più un biglietto veniva comprato sotto data e più costava. Adesso la maggior parte delle prenotazioni viene fatta very last minute, all'ultimissimo minuto. Quindi le nostre offerte, figlie del fatto che dobbiamo riempire il più possibile gli Aerei, si sono adeguate. Dobbiamo essere ancora più dinamici nella maniera in cui maneggiamo i prezzi. Per i passeggeri vuol dire che si risparmia, e parecchio, anche decidendo di partire all'improvviso» spiega a Panorama.it Dara Brady, ... Leggi su panorama (Di lunedì 5 ottobre 2020) Che la pandemia abbia rivoluzionato molte dinamiche del trasporto aereo, non è più una novità. Lo è invece abbastanza il fatto che il coronavirus abbia riscritto le regole per risparmiare prenotando un volo low cost. Specie se a confermarlo è una figura di primo piano di uno dei vettori leader del settore: «In passato, più un biglietto veniva comprato sotto data e più costava. Adesso la maggior parte delle prenotazioni viene fatta very last minute, all'ultimissimo minuto. Quindi le nostre offerte, figlie del fatto che dobbiamo riempire il più possibile gli, si sono adeguate. Dobbiamo essere ancora più dinamici nella maniera in cui maneggiamo i prezzi. Per i passeggeri vuol dire che si risparmia, e parecchio, anche decidendo di partire all'improvviso» spiega a Panorama.it Dara Brady, ...

italiavola : Ryanair chiuderà le basi di Cork e Shannon a ottobre se il governo irlandese non riuscisse ad adottare completament… - quattroinviagg1 : Come risparmiare sui viaggi in aereo? Alcuni consigli su come trovare le tariffe low cost migliori. Spoiler: parado… - PatariniLucio : RT @MD80it: Le compagnie aeree membri di SkyTeam supportano i test rapidi COVID-19 per ripristinare i viaggi aerei internazionali https://t… - MD80it : Le compagnie aeree membri di SkyTeam supportano i test rapidi COVID-19 per ripristinare i viaggi aerei internaziona… - Rise_The_Sky : @repubblica definisci SMINUITO giornale di m***a: - 31-01-2020:Trump blocca gli aerei cinesi/internazionali a risch… -

Ultime Notizie dalla rete : Aerei viaggi Aerei e viaggi, cosa succederà nei prossimi mesi Panorama Un angelo in cammino per il mondo

Il viaggio come esperienza di vita, di impegno, di attivismo. "Sono convinta che il modo migliore per valorizzare questa mia vita sia esplorare il mondo, che sia il paese vicino o l’altro (...) ...

Cina: Festa nazionale, 425 milioni di viaggi effettuati nei primi quattro giorni

Almeno 425 milioni di viaggi sono stati effettuati in tutta la Cina durante la prima metà delle festività della Giornata nazionale, ...

Il viaggio come esperienza di vita, di impegno, di attivismo. "Sono convinta che il modo migliore per valorizzare questa mia vita sia esplorare il mondo, che sia il paese vicino o l’altro (...) ...Almeno 425 milioni di viaggi sono stati effettuati in tutta la Cina durante la prima metà delle festività della Giornata nazionale, ...