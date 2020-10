A cosa serve la fotocamera di Tesla rivolta verso il conducente (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto: Tesla)Tesla ha montato una fotocamera alloggiata nella struttura dello specchietto retrovisore su Model 3 e Model Y spiegando che sarebbe stata attivata solo in futuro. In realtà, Elon Musk si era spinto oltre e aveva lasciato intendere quale fosse in teoria la principale funzione di questo occhio puntato proprio verso la posizione del conducente. Avrebbe infatti riguardato la prevenzione di atti di vandalismo al lancio del servizio di robotaxi con guida autonoma, così da controllare l’attività all’interno dell’abitacolo e il comportamento dei passeggeri. Per circa tre anni le fotocamere sono rimaste in effetti inattive, finché nel giugno 2020 sono state accese per la prima volta. Tesla si spiegava che le immagini e i filmati raccolti ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto:ha montato unaalloggiata nella struttura dello specchietto retrovisore su Model 3 e Model Y spiegando che sarebbe stata attivata solo in futuro. In realtà, Elon Musk si era spinto oltre e aveva lasciato intendere quale fosse in teoria la principale funzione di questo occhio puntato propriola posizione del. Avrebbe infatti riguardato la prevenzione di atti di vandalismo al lancio del servizio di robotaxi con guida autonoma, così da controllare l’attività all’interno dell’abitacolo e il comportamento dei passeggeri. Per circa tre anni le fotocamere sono rimaste in effetti inattive, finché nel giugno 2020 sono state accese per la prima volta.si spiegava che le immagini e i filmati raccolti ...

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve A che cosa serve davvero Immuni? Startmag Web magazine Carenza di vitamina D in gravidanza: cosa sapere e i consigli

La vitamina D è fondamentale in gravidanza in quanto favorisce l'assorbimento del calcio: cosa fare in caso di carenza?

A cosa serve la fotocamera di Tesla rivolta verso il conducente

Tesla ha montato una fotocamera alloggiata nella struttura dello specchietto retrovisore su Model 3 e Model Y spiegando che sarebbe stata attivata solo in futuro. In realtà, Elon Musk si era spinto ...

