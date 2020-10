Viabilità Roma Regione Lazio del 04-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 4 OTTOBREORE 11.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI. CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA, PER TRAFFICO INTENSO SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI CI SONO CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCONE È AL MOMENTO RALLENTATA SULL’INTERA TRATTA. INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE LA ...