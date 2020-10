"Trump? Possibile Casa Bianca non sia trasparente su salute" (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Al momento "non si capiscono i tempi della malattia di Trump, se il decorso clinico sarà diverso dalla quarantena di due settimane cui siamo abituati. Pensiamo a Berlusconi ad esempio. C'è il rischio che si arrivi al voto con un presidente in ospedale e non è da escludere il fatto che lo staff della Casa Bianca non sia del tutto trasparente" nel rendere note le notizie sulle condizioni di salute del presidente, da ieri ricoverato al Walter Reed Medical Center. Lo afferma all'Adnkronos Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), commentando la notizia della positività di Trump ed i dubbi, evidenziati da parte della stampa americana, su una certa "opacità" nel diffondere le notizie sulle condizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Al momento "non si capiscono i tempi della malattia di, se il decorso clinico sarà diverso dalla quarantena di due settimane cui siamo abituati. Pensiamo a Berlusconi ad esempio. C'è il rischio che si arrivi al voto con un presidente in ospedale e non è da escludere il fatto che lo staff dellanon sia del tutto" nel rendere note le notizie sulle condizioni didel presidente, da ieri ricoverato al Walter Reed Medical Center. Lo afferma all'Adnkronos Gabriele Iacovino, direttore del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.), commentando la notizia della positività died i dubbi, evidenziati da parte della stampa americana, su una certa "opacità" nel diffondere le notizie sulle condizioni ...

