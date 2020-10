Torino, Ramirez a un passo. Tentazione Kalinic (Di domenica 4 ottobre 2020) Torino - Il Torino è ad un passo da Gaston Ramirez , 29,, della Samp : la distanza per quanto riguarda l'ingaggio è stata sensibilmente ridimensionata e si stanno perfezionando gli ultimi particolari ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020)- Ilè ad unda Gaston, 29,, della Samp : la distanza per quanto riguarda l'ingaggio è stata sensibilmente ridimensionata e si stanno perfezionando gli ultimi particolari ...

