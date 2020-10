Maltempo, Vigili del fuoco soccorrono dispersi sul Colle di Tenda (Di domenica 4 ottobre 2020) LaPresse, - Dopo l'ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Piemonte ritrovati 21 dei 22 dispersi tra il Cuneese e la francese Val Roya. L'elicottero Drago VF55 dei Vigili del fuoco di Torino ha ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) LaPresse, - Dopo l'ondata diche si è abbattuta sul Piemonte ritrovati 21 dei 22tra il Cuneese e la francese Val Roya. L'elicottero Drago VF55 deideldi Torino ha ...

Agenzia_Ansa : Prosegue il recupero delle persone che erano rimaste bloccate dal #maltempo a Vievola, al confine tra la Francia e… - rtl1025 : ??L'elicottero 'Drago 55' dei vigili del fuoco ha tratto in salvo otto #italiani, tra cui due nipoti con la nonna, c… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Evacuata la frazione di San Giacomo di Entracque, completamente isolata. I tecnici del Soccor… - CryAntonino : Maltempo, in Valle d’Aosta muore vigile del fuoco: il cordoglio delle istituzioni per la scomparsa di… - StampaSavona : Maltempo, trovato cadavere su una spiaggia a Sanremo. In azione sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Vigili Maltempo, Vigili del fuoco soccorrono dispersi sul Colle di Tenda Il Messaggero Maltempo, a Saremo spunta cadavere tra i detriti della mareggiata

Orribile ritrovamento a Sanremo dove la mareggiata scatenata dal maltempo ha restituito il corpo senza vita di un uomo ritrovato tra i detriti lungo la costa. La terribile scoperta nella mattinata di ...

Maltempo, Vigili del fuoco soccorrono dispersi sul Colle di Tenda

