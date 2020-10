Maltempo a Dervio | esonda il Varrone | evacuate 10 persone

(Di domenica 4 ottobre 2020), Lecco,, 4 settembre 2020 - A, in provincia di Lecc o, il torrenteè fuoriuscito e diecisono state, bloccato il traffico ferroviario. Già nel tardo pomeriggio ...

Yogaolic : Maltempo a Dervio, il Varrone fa ancora paura -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Dervio

Sfollata in fretta e furia una ventina di residenti, nel timore che potesse ripetersi il disastro del giugno 2019 ...I Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per tutta la notte a causa del maltempo hanno effettuato decine di interventi per taglio piante (permettendo agli automobilisti e agli autotrasporta ...