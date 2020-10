Lazio-Inter 1-1, Milinkovic-Savic: “Espulsione di Immobile è stata esagerata” (Di domenica 4 ottobre 2020) “Espulsione di Immobile? C’è stata un po’ di confusione, ma non credo che il colpo di Ciro sia stato così forte. Poi la rivedremo, Vidal è stato bravo a guadagnarsi il rosso ma secondo me non c’era”. Lo ha dichiarato il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, sull’espulsione del compagno di squadra per condotta violenta dopo la manata al nerazzurro Arturo Vidal. “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene – ha detto il serbo a Dazn dopo il pareggio con l’Inter – poi abbiamo parlato negli spogliatoi, così non si poteva giocare. Abbiamo cambiato mentalità e conta che siamo entrati meglio in campo e abbiamo portato a casa un punto. Ci ha aiutato il gol a giocare senza pressioni”. ... Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) “Espulsione di? C’èun po’ di confusione, ma non credo che il colpo di Ciro sia stato così forte. Poi la rivedremo, Vidal è stato bravo a guadagnarsi il rosso ma secondo me non c’era”. Lo ha dichiarato il centrocampista della, Sergej, sull’espulsione del compagno di squadra per condotta violenta dopo la manata al nerazzurro Arturo Vidal. “Nel primo tempo non abbiamo giocato bene – ha detto il serbo a Dazn dopo il pareggio con l’– poi abbiamo parlato negli spogliatoi, così non si poteva giocare. Abbiamo cambiato mentalità e conta che siamo entrati meglio in campo e abbiamo portato a casa un punto. Ci ha aiutato il gol a giocare senza pressioni”. ...

