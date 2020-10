Incontro al Ministero dell’Interno, De Luca: “Impegno comune per il contrasto al Covid” (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina un Incontro di lavoro tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Presidente della Regione ha ringraziato il Ministro e il Capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed ha espresso l’apprezzamento per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel nostro Paese. Nel corso dell’Incontro, è stata approfondita la situazione generale che presenta la ripresa di contagio nel nostro Paese, e in questo contesto, della Campania. Si è concordato quindi sulla necessità di mettere in campo forti azioni mirate per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, e per il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina undi lavoro tra il Presidente della Regione Vincenzo De, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Il Presidente della Regione ha ringraziato il Ministro e il Capo della polizia per la sensibilità e la disponibilità mostrata anche in questa circostanza, ed ha espresso l’apprezzamento per l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel nostro Paese. Nel corso dell’, è stata approfondita la situazione generale che presenta la ripresa di contagio nel nostro Paese, e in questo contesto, della Campania. Si è concordato quindi sulla necessità di mettere in campo forti azioni mirate per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, e per il ...

