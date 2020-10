Gol lampo di Kurtic e il Parma sorride: Verona ko. Il Benevento vince ancora con Lapadula (Di domenica 4 ottobre 2020) Kurtic segna al primo minuto e tanto basta al Parma per portare a casa la prima vittoria stagionale, fermando la propria caduta libera dopo le prime due sconfitte, stoppando la corsa del Verona dopo due vittorie consecutive e conquistando i primi tre punti alla terza giornata. Una partita che ha visto i ragazzi di Liverani soffrire a lungo dopo aver trovato immediatamente il vantaggio, con un Verona diesel che ha sfiorato il pareggio più volte nel secondo tempo e che può solo rammaricarsi per le occasioni sprecate. Nonostante il forcing finale del Verona, il punteggio rimane quello maturato dopo il primo minuto di gioco: Parma batte Hellas 1-0. Seconda vittoria nelle prime tre partite del Benevento dal suo ritorno in Serie A, questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020)segna al primo minuto e tanto basta alper portare a casa la prima vittoria stagionale, fermando la propria caduta libera dopo le prime due sconfitte, stoppando la corsa deldopo due vittorie consecutive e conquistando i primi tre punti alla terza giornata. Una partita che ha visto i ragazzi di Liverani soffrire a lungo dopo aver trovato immediatamente il vantaggio, con undiesel che ha sfiorato il pareggio più volte nel secondo tempo e che può solo rammaricarsi per le occasioni sprecate. Nonostante il forcing finale del, il punteggio rimane quello maturato dopo il primo minuto di gioco:batte Hellas 1-0. Seconda vittoria nelle prime tre partite deldal suo ritorno in Serie A, questa ...

it_inter : Lampo di #Lautaro, Inter avanti di un gol all'intervallo: match equilibrato, l'argentino sfrutta un rimpallo in are… - IvanBiancoNeroJ : @CarloAl87550029 @GianniJ08 Beh così su 2 piedi ricordo un suo lampo con gol decisivo a Mosca nei minuti di recuper… - LucaFioretti13 : RT @MondoPrimavera: ??Buona prova per i bianconeri che si affidano al gol di #Pisapia?? #Pagelle #Primavera1 #Juventus - MondoPrimavera : ??Buona prova per i bianconeri che si affidano al gol di #Pisapia?? #Pagelle #Primavera1 #Juventus - tripalosky99 : @masolinismo Scusate in questo momento pure romagnoli ala destra farebbe meglio di Castillejo ma Diaz vi piace davv… -