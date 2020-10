Godin e l’addio all’Inter | «Mi hanno detto cosa pensava Conte»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 ottobre 2020) Diegoha parlato al termine del match contro l’Atalanta: le dichiarazioni del difensore del Cagliari Diego, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «Noi che scendiamo in campo abbiamo sempre la voglia di vincere. L’Atalanta è una squadra che individualmente ha tanta qualità e si è visto nel risultato. Penso che abbiamo fatto tante cose buone, dobbiamo migliorare e fare tanto continuando a lavorare. La squadra è in crescita con ragazzi chefatto la loro prima partita in A. Dobbiamo lavorare sulle cose non buone. Il gol? Non sononto perché il risultato comanda su tutto». CRESCITA – «Cerchiamo di lavorare ogni giorno col mister ...