GF Vip 2020, sei puntate e tutte le carte giocate: cosa si inventeranno la prossima puntata? (Di domenica 4 ottobre 2020) Dal coming out di Gabriel Garko alla love story a tutti i costi, ormai tutte le carte sono state giocate nel reality di Canale 5 Solo sei puntate e già tutte le carte sono state giocate: coming out, la donna in cerca del ragazzotto, il tradimento, love story… cosa si inventerà il GF Vip la prossima puntata? E’ ormai chiara la ricerca continua di nuove storie per accattivarsi il pubblico, cioè la caccia agli ascolti. Da qui la finzione ha soppiantato la natura stessa del reality, ovvero quel format di intrattenimento che dovrebbe ispirarsi alla realtà. Ma siccome nella realtà non succede nulla, ecco che il Gf Vip interviene sugli accadimenti. Dal coming out alla storia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Dal coming out di Gabriel Garko alla love story a tutti i costi, ormailesono statenel reality di Canale 5 Solo seie giàlesono state: coming out, la donna in cerca del ragazzotto, il tradimento, love story…si inventerà il GF Vip la? E’ ormai chiara la ricerca continua di nuove storie per accattivarsi il pubblico, cioè la caccia agli ascolti. Da qui la finzione ha soppiantato la natura stessa del reality, ovvero quel format di intrattenimento che dovrebbe ispirarsi alla realtà. Ma siccome nella realtà non succede nulla, ecco che il Gf Vip interviene sugli accadimenti. Dal coming out alla storia ...

DIAMANTMIEL1 : CONCERT VIP : VILLE BUTEMBO LE 18 / 10 / 2020 LA STAR DAVID KALUPA ( INVITE VIP LA STAR DIAMANT MIEL) . - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb October 04, 2020 at 07:30AM - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb October 04, 2020 at 06:30AM - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb October 04, 2020 at 05:30AM - zazoomblog : Ballando con le Stelle 2020: Antonio Catalani elimina un altro VIP ecco chi - #Ballando #Stelle #2020: #Antonio… -