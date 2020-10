Gabriel Garko, tutta la verità sul coming out a Verissimo. Parla dell’ex e si commuove: «La prima vera storia 14 anni fa» (Di domenica 4 ottobre 2020) Gabriel Garko a Verissimo si mette a nudo dopo il coming out fatto durante la diretta del Grande Fratello Vip. Dopo aver Parlato con la ex Adua del Vesco a Sivia Toffanin racconta la storia della sua vita, Parlando per la prima volta a cuore aperto, senza nascondere nulla chiarendo che tutte le sue interviste precedenti in tv non sono mai state trasparenti a causa del segreto che voleva tenere nascosto. «All’inizio mi è stato quasi imposto di mantenere un segreto, l’ho vissuto come un gioco. Poi mi è sfuggita di mano, ho giocato e ho giocato e mi sono ritrovato in trappola. Molto si è Parlato in questi giorni. Mi è stato detto che sono stato pagato per fare coming out. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 4 ottobre 2020)si mette a nudo dopo ilout fatto durante la diretta del Grande Fratello Vip. Dopo averto con la ex Adua del Vesco a Sivia Toffanin racconta ladella sua vita,ndo per lavolta a cuore aperto, senza nascondere nulla chiarendo che tutte le sue interviste precedenti in tv non sono mai state trasparenti a causa del segreto che voleva tenere nascosto. «All’inizio mi è stato quasi imposto di mantenere un segreto, l’ho vissuto come un gioco. Poi mi è sfuggita di mano, ho giocato e ho giocato e mi sono ritrovato in trappola. Molto si èto in questi giorni. Mi è stato detto che sono stato pagato per fareout. ...

