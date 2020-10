“Dieci secondi per sparare questa ca**ta” Tu si que vales | è subito rissa tra giudici | Mammucari-Zerbi | un' asfaltata imperdibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 ottobre 2020) Non sarebbe Tu si que- lo show di Maria De Filippi su Canale 5 - senza i soliti siparietti-scontro tra Teo Mammuraci e Rudy. Stavolta tutto; partito da un'esibizione canora di un allenatore cinofilo alle prese con un pezzo di Fabri Fibra. Durante la provaha fatto una battuta con: “Sarebbe stato meglio se avesse cantato il cane”. Poi però al momento del giudizio ha rigirato la frittata e ha accusato Rudy di aver fatto una “battuta fuori luogo”. La De Filippi allora ha mandato in onda il replay, che ha smascherato Teo. Ma non; finita qui:dopo; arrivata l'esibizione di un talento dell'arte circense che ha colpito tutti itranne ...