Davide | malato terminale di cancro | e il matrimonio in ospedale con la sua Nuccia prima di morire

Era giunto allo stadio terminale della sua lunga battaglia contro il cancro, ma prima di andarsene ha voluto coronare il suo sogno d'amore con la compagna. Ed è per questo che Davide, 58 anni, ha

Ed è per questo che Davide, 58 anni, ha deciso di celebrare il matrimonio con la sua Nuccia direttamente nell'hospice 'Il Tulipano' dell'ospedale Niguarda di Milano. Leggi anche > Una storia ...

È stato compiuto un atto nell'interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito". La procura di Massa ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della corte d'as ...

Ed è per questo che Davide, 58 anni, ha deciso di celebrare il matrimonio con la sua Nuccia direttamente nell'hospice 'Il Tulipano' dell'ospedale Niguarda di Milano.