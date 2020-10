Controlli anti Covid | De Luca a Roma per un summit con Lamorgese e Gabrielli

Leggi su ildenaro

(Di domenica 4 ottobre 2020) Si è svolto questa mattina 4 ottobre aun incontro di lavoro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De, il ministro dell’Interno Lucianae il capo della Polizia Franco. Nel corso dell’incontro, è stata approfondita la situazione generale “che presenta la ripresa di contagio nel nostro Paese, e – si legge nella nota di Palazzo Santa Lucia – in questo contesto, della Campania”. Si è concordato quindi sulla necessità di mettere in campo “forti azioni mirate per il rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, e per il contrasto di comportamenti irresponsabili e non rispettosi delle regole”. Azioni ad hoc saranno attuate anche in relazione ai fenomeni di assembramenti pericolosi e per i problemi relativi ...