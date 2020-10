Carolyn Smith svela quando venne aggredita dietro le quinte di Ballando con le Stelle (Di domenica 4 ottobre 2020) Carolyn Smith è da anni a capo della giuria di Ballando con le Stelle ed in occasione di un’intervista rilasciata a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano ha confessato di essersi presa un bel po’ di insulti nel corso della sua carriera da giudice, culminati con un’aggressione verbale subìta nel backstage del programma di Rai Uno. “Quanti insulti mi sono presa? Sono giudice professionista dal 1982, me ne hanno dette di tutti i colori. Anche dietro le quinte a Ballando con le Stelle. I vip non si sono mai azzardati, ma uno dei genitori dei ballerini professionisti, di cui non farò il nome, mi aggredì: “Non capisci nulla”. Rido ancora oggi”. E parlando dell’attuale edizione di ... Leggi su biccy (Di domenica 4 ottobre 2020)è da anni a capo della giuria dicon leed in occasione di un’intervista rilasciata a Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano ha confessato di essersi presa un bel po’ di insulti nel corso della sua carriera da giudice, culminati con un’aggressione verbale subìta nel backstage del programma di Rai Uno. “Quanti insulti mi sono presa? Sono giudice professionista dal 1982, me ne hanno dette di tutti i colori. Anchelecon le. I vip non si sono mai azzardati, ma uno dei genitori dei ballerini professionisti, di cui non farò il nome, mi aggredì: “Non capisci nulla”. Rido ancora oggi”. E parlando dell’attuale edizione di ...

