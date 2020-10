Andamento stabile Calano contagi e vittime | ma diminuiscono i tamponi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Sono in lieve calo rispetto a ieri i casi dio per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.578 nuovi casi (ieri erano stati 2.844).Ma è minore anche il numero dieffettuati: 92.714, circa 26mila in meno rispetto a ieri. Il totale deiati dall’inizio dell’emergenza sale a 325.329. In calo il numero delle: 18 in un giorno, per un totale di 35.986 (ieri erano state 27). Il maggior numero di nuovi casi, che si rileva in tutte le regioni, si registra ancora in Campania (+412), seguita da Lombardia (+314) e Veneto (+261).