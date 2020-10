30 anni di Beverly Hills 90210 con i 10 momenti più iconici

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 ottobre 2020) Infilate gli occhiali da sole, Brandon e soci festeggiano 30 anni sulle palme d’asfalto di Beverly Hills 90210. Creata da Aaron Spelling e Darren Star, la soap adolescenziale più longeva della tv debuttò il 4 ottobre 1990 sul canale americano Fox (in Italia andrà in onda per la prima volta il 19 novembre 1992) consacrandosi, nel corso delle sue 10 stagioni, a serie-manifesto degli Anni Novanta. Già dall’episodio pilota, la Dynasty dei più giovani si preannunciava come caposaldo di tutti i teen-drama.